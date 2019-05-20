المالكي: الدفاعات السعودية اعترضت أهدافًا جوية معادية بمحافظتي جدة والطائف ودمرتها

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في صباح اليوم الاثنين، ”رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف“، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.

وفي السياق ذاته، قالت السفارة السعودية بواشنطن في بيان مساء اليوم الاثنين، إن ”الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيين الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة“.

وكان سكان محليون ووسائل إعلام سعودية، قالوا في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين قادمين من اليمن، فوق سماء مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة.

ولم ترد أي أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن بدعم من إيران.