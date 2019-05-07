تدفق استثماري أجنبي على السعودية.. والمواطنون المستفيد الأول

ذكرت تقارير إخبارية غربية، اليوم الثلاثاء، أن المستثمرين الأجانب يتدفقون على سوق المال في السعودية، عقب إدراج تداول في مؤشرين دوليين ورفع درجتها إلى سوق ناشئة، متوقعة أن تتصاعد وتيرة هذه التدفقات خلال هذا الشهر.

وأكدت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، أن إقبال الأجانب على شراء الأسهم في سوق تداول بالرياض، وصل إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، مضيفة أنها المرة الثالثة التي يحدث التدفق بهذه الدرجة هذا العام.

وقالت في تقرير:“من المتوقع أن تتصاعد وتيرة شراء المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية هذا الشهر بعد بدء إدراج السوق في مؤشري مورغان ستانلي وفوتسي.“

ولفت التقرير إلى أن ”الذين يكسبون المال عندما يصل الأجانب هم المواطنون السعوديون سواء كان المستثمرون أفرادًا أو مؤسسات محلية، حيث ظلوا بائعين صافيين كل أسبوع تقريبًا هذا العام. وتضم المجموعة المؤسساتية كيانات مرتبطة بالحكومة وصناديق استثمار مرتبطة بالحكومة ، كثفت عمليات الشراء خلال أزمة أكتوبر التي اندلعت بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا“.

ووفقًا للتقرير فإن مؤشر سوق تداول ارتفع بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي للمرة الثامنة على التوالي، نتيجة تصاعد الطلب على الأسهم، لكنه انخفض بما يصل إلى 3.4 % يوم الاثنين وسط حالة من القلق العالمي بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.