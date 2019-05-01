وزارة المالية: ميزانية السعودية تحقق فائضًا 27.8 مليار ريال في الربع الأول‎

قالت وزارة المالية السعودية، في بيان، إن المملكة حققت فائضًا بلغ 27.8 مليار ريال ما يعادل 7.41 مليار دولار في الربع الأول من العام، وهو أول فائض منذ 2014.

وبلغت الإيرادات النفطية للمملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 169 مليار ريال، بزيادة قدرها 48 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية، وهي مؤشر إلى إنجازات السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، نحو 76.3 مليار ريال، بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي، بحسب ما قالته الوزارة.

وقال بيان الوزارة إن إجمالي الدَّين العام للمملكة في نهاية الربع الأول بلغ 610.6 مليار ريال.