رابطة العالم الإسلامي تنفي استقبال السعودية وفدًا يهوديًا في 2020‎

جاء تعليق الرابطة، بعد ساعات من نشر حساب ”إسرائيل بالعربية“ التابع لـ ”الخارجية الإسرائيلية”، الجمعة، عبر ”تويتر“، عن زيارة أول وفد يهودي للمملكة بناء على دعوة الرابطة في 2020.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”المتحف الوثائقي لتاريخ الهولوكوست (مقره واشنطن) المدعو من الرابطة للزيارة في ضيافتها، يتعلق بوفد أمريكي مستقل ومتنوع دينيًا“.

وأضافت أنها ”ثمنت اهتمام الوفد بعدد من القضايا داخل متحفه (أقيم مؤخرًا بواشنطن) منها قضايا اللاجئين السوريين والمجازر ضد الروهنغيا“.

وتابعت ”لا علاقة للزيارة مطلقًا بأي اتفاقية موقعة شاملة لوفد ديني خاص زائر“.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت عبر حسابها ”إسرائيل بالعربية“: ”للمرة الأولى سيزور وفد يهودي السعودية، بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي، حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير (كانون الثاني) 2020“.

وأوردت التغريدة، مقطع فيديو يحمل تصريحات لـ ”العيسى“ عن ”الهولوكوست“، قال فيها: ”لا يمكن إطلاقًا إنكارها ولا التقليل من شأنها، أردنا أن نقول كلمة الحق تجاه هذه الجريمة النازية البشعة، وسنكون ضد أي فكر أو نظرية تنكر هذه الجريمة“.

وأضاف العيسى ”هي قيمنا الإسلامية والإنسانية التي دفعتنا لهذه الزيارة (لم يوضح طبيعتها)، وسيكون وفد من الهولوكوست سيزورنا في المملكة بدعوة من رابطة العالم الإسلامي، وباستضافتها“.