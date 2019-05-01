السعودية.. انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها بنجران جنوب المملكة

دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية السعودي، فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الأربعاء، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران جنوب المملكة.

‏ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أوضح القحطاني ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران، يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها؛ وذلك للمساندة في التصدي نشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.