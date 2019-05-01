السعودية تعيد تشغيل مطار نجران بعد توقف أربع سنوات

قالت إمارة منطقة نجران في جنوب السعودية، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتماد إعادة تشغيل مطار المنطقة مع حلول شهر رمضان المبارك، بعد توقف دام نحو أربع سنوات، بسبب مخاوف أمنية على سلامة الركاب والطائرات من نيران جماعة الحوثي اليمنية، التي تقود الرياض ضد ميليشياتها المسلحة عملية عسكرية واسعة.

وكتبت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“: ”صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران حفظه الله ورعاه .. يزف البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك“.

ولم تحدد الإمارة إن كان التشغيل سيتم للمطار القديم، أم لمطار مؤقت جديد قررت الهيئة العامة للطيران المدني في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناءه خلال أربعة أشهر عبر شركة محلية.

وأغلقت السعودية مطار نجران عقب بدء عملية عاصفة الحزم/إعادة الأمل العسكرية في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا يستهدف إنهاء سيطرة ميليشيات الحوثيين بقوة السلاح على إدارة البلاد، فيما تستهدف الجماعة المدعومة من إيران، المدن والبلدات السعودية بمختلف أنواع الصواريخ والقذائف.

وعانى أهالي المنطقة من إغلاق المطار؛ بسبب بعد منطقتهم عن حواضر المملكة الرئيسية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، واضطروا لاستخدام مطار مدينة أبها في منطقة عسير، أو اللجوء للسفر البري.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار نجران الرئيسي 1.4 مليون مسافر سنويًا، ويبعد عن مدينة نجران حوالي 7 كيلومترات فقط.