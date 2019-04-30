السفارة السعودية في سريلانكا تنصح مواطني المملكة بمغادرتها

السفارة السعودية في سريلانكا تنصح مواطني المملكة بمغادرتها

المصدر: رويترز

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية، أن السعودية نصحت رعاياها في سريلانكا بمغادرتها، وفقًا لسفارة المملكة في كولومبو.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا، تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة“.

جاء ذلك في أعقاب هجمات انتحارية في 21 من شهر نيسان/أبريل الجاري، استهدفت فنادق وكنائس، مما أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا، بينهم 42 أجنبيًا.

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