السفارة السعودية في سريلانكا تنصح مواطني المملكة بمغادرتها

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية، أن السعودية نصحت رعاياها في سريلانكا بمغادرتها، وفقًا لسفارة المملكة في كولومبو.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا، تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة“.

نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في جمهورية سريلانكا تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في سريلانكا بالمغادرة pic.twitter.com/DS4libJEu3 — السفارة في سريلانكا (@KSAembassylk) April 30, 2019

جاء ذلك في أعقاب هجمات انتحارية في 21 من شهر نيسان/أبريل الجاري، استهدفت فنادق وكنائس، مما أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا، بينهم 42 أجنبيًا.