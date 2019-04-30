رسالة SMS خاطئة تتسبب بإقلاع رحلة لـ“الخطوط السعودية“ بـ4 ركاب فقط

دفعت رسالة خاطئة تلقاها ركاب طائرة ”الخطوط السعودية“ القادمة من جدة إلى بيشة، إلى خلو الطائرة المسافرة من ركابها، ما عدا أربعة فقط.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد تلقى ركاب الرحلة رسالة SMS خاطئة تفيد بتغير موعد إقلاع الرحلة صباح الخميس الماضي؛ ما تسبب في تغيب المسافرين لحظة صعود الطائرة، وأقلعت وعلى متنها 4 ركاب فقط.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية إبراهيم الروساء، إن الرحلة تعتبر ملغاة، وعليه يستوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100%، في حال ألغيت الرحلة، ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد الرحلة.