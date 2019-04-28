يتيمة سعودية تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة للملك وولي العهد (فيديو)

دخلت إحدى يتيمات دور رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في السعودية، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، وطالبت بوقف البث؛ بسبب تأثرها أثناء حديثها عن سوء معاملة المسؤولين لهم.

وقالت ‏اليتيمة زينب من الطائف خلال لقائها على برنامج ”اتجاهات“ بقناة خليجية: إن المسؤولين بهذه الدار لا يعاملون الأيتام مثل بناتهم، ولا يخافون الله فينا، وينقلونا على مزاجهم.

وأضافت أنها قضت طفولتها في دار الأيتام، وهن 9 بنات، ولديهن عدة مشاكل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع ذلك لا تقدم على حلها.

وأوضحت أن مشكلتهن تتمثل في دمجهن مع مركز التأهيل الشامل للمعاقين، وما كان عندهن سكن في البداية، مشيرة إلى أنهن مبهدلين – حسب وصفها- وليس لهن مكان مستقل كغيرهن من الأيتام في باقي أدوار الرعاية بالمملكة.

وناشدت زينب، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحل معاناة الأيتام طيلة الأعوام الأربع السابقة.