يتيمة سعودية تبكي على الهواء.. وتوجه رسالة للملك وولي العهد (فيديو)

دخلت إحدى يتيمات دور رعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية في السعودية، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، وطالبت بوقف البث؛ بسبب تأثرها أثناء حديثها عن سوء معاملة المسؤولين لهم.
وقالت اليتيمة زينب من الطائف خلال لقائها على برنامج ”اتجاهات“ بقناة خليجية: إن المسؤولين بهذه الدار لا يعاملون الأيتام مثل بناتهم، ولا يخافون الله فينا، وينقلونا على مزاجهم.
وأضافت أنها قضت طفولتها في دار الأيتام، وهن 9 بنات، ولديهن عدة مشاكل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع ذلك لا تقدم على حلها.
وأوضحت أن مشكلتهن تتمثل في دمجهن مع مركز التأهيل الشامل للمعاقين، وما كان عندهن سكن في البداية، مشيرة إلى أنهن مبهدلين – حسب وصفها- وليس لهن مكان مستقل كغيرهن من الأيتام في باقي أدوار الرعاية بالمملكة.
وناشدت زينب، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحل معاناة الأيتام طيلة الأعوام الأربع السابقة.
#مؤثر #يتيمة_الطائف زينب تبكي على الهواء:
عندنا إدارات ما بيعاملونا مثل بناتهم ولا يخافون الله فينا..
نسخة إلى معالي @Ahmed_S_Alrajhi
نسخة إلى الأستاذ @kabalkhail22#اتجاهات_خليجيه_روتانا pic.twitter.com/Bk21wIVVcL
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 28, 2019
#فيديو محزن..#يتيمة_الطائف زينب تشكو لوالدنا #الملك_سلمان وولي عهده معاناة الأيتام طيلة الأعوام الأربع السابقة في دور الأيتام والرعاية بالمنطقة الشرقية.
نسخة مع الشكر إلى معالي @Ahmed_S_Alrajhi
نسخة مع الشكر إلى الأستاذ @kabalkhail22#اتجاهات_خليجيه_روتانا pic.twitter.com/I6X20jvx48
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 28, 2019