ليسا في السعودية.. تفاصيل جديدة حول الشابين الكويتيين المفقودين

ذكرت مصادر أمنية كويتية، أنه تم العثور على الشابين عدنان الخرافي وفهد العليان في إيران، بعد يوم من اختفائهما خلال قيامهما برحلة بحرية في منطقة ”الشاليهات“.

وقالت المصادر إن ”السلطات المختصة في الكويت تنسق مع نظيرتها في إيران لاستعادة المواطنين بعد الانتهاء من الإجراءات“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ”وجود اتصالات مع السلطات الإيرانية فور اختفاء المواطنينِ الكويتيينِ، واتضح أنهما متواجدان في منطقة بوشهر، وربما يتم التحقيق معهما بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ“.

ويأتي تصريح الجارالله عقب تضارب الأنباء عبر وسائل الإعلام حول مكان تواجد الشابين المفقودين، إذ ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الشابين متواجدان لدى السلطات البحرية السعودية.

وكان والد أحد الشابين قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى السلطات المختصة حول اختفاء نجله رفقة صديقه، إلا أنهما لم يعودا ولم يعرف عنهما أي شيء.

وباشرت دوريات خفر السواحل في الكويت البحث عن الشابين المفقودين، إضافة إلى مخاطبة السلطات البحرية في الدول المجاورة وتزويدها بمواصفاتهما للتعرف عليهما في حال تم العثور عليهما.