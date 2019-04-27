”لن نستقبلك لأنك مسلم“.. فندق سريلانكي يلغي حجز شاب سعودي ويرفض استقباله

”لن نستقبلك لأنك مسلم“.. فندق سريلانكي يلغي حجز شاب سعودي ويرفض استقباله

المصدر: فريق التحرير

كشف شاب سعودي يدعى عبدالله الرسي عن أن إدارة الفندق الذي كان قد حجزه في سريلانكا قبل نحو شهر أبلغته مؤخرًا أنها ألغت حجزه عبر رسالة ”لن نستقبلك لأنك مسلم“ وذلك بسبب التفجيرات التي وقعت في سريلانكا قبل نحو أسبوع .

وعقب إبلاغ الرسي بإلغاء حجزه، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع قضية الشاب الذي كان قد أتم حجزه من شهر قبل موعد السفر عن طريق موقع بوكينغ.

وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن الرسي كان قد حجز الفندق منذ شهر قبل السفر، وسدد القيمة كعادته، لكنه وقبل سفره من السعودية بأيام تفاجأ برسالة تصله من الفندق  تلغي الحجز بسبب أنه مسلم.

وقال الرسي: ”إن تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي اضطر موقع ”بوكينغ“ الذي تم الحجز عن طريقه للتدخل حيث أرسل له رسالة عبر الإيميل الخاص أبلغه فيها أنه ”سيتابع الموضوع“.

وأضاف أن موقع ”بوكينغ “ أكد له في رسالته رفضه لما وصفه بالتمييز، وأنه ”إذا ثبت ذلك سيتم حذف الفندق من قائمته“.

وشدد الشاب السعودي على أن هذه  الخطوة لا تكفيه، مشيرًا إلى أنه للآن لا يوجد رد فعل من جانب بوكينغ ضد الفندق.

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