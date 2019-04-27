”لن نستقبلك لأنك مسلم“.. فندق سريلانكي يلغي حجز شاب سعودي ويرفض استقباله

كشف شاب سعودي يدعى عبدالله الرسي عن أن إدارة الفندق الذي كان قد حجزه في سريلانكا قبل نحو شهر أبلغته مؤخرًا أنها ألغت حجزه عبر رسالة ”لن نستقبلك لأنك مسلم“ وذلك بسبب التفجيرات التي وقعت في سريلانكا قبل نحو أسبوع .

وعقب إبلاغ الرسي بإلغاء حجزه، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع قضية الشاب الذي كان قد أتم حجزه من شهر قبل موعد السفر عن طريق موقع بوكينغ.

وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن الرسي كان قد حجز الفندق منذ شهر قبل السفر، وسدد القيمة كعادته، لكنه وقبل سفره من السعودية بأيام تفاجأ برسالة تصله من الفندق تلغي الحجز بسبب أنه مسلم.

وقال الرسي: ”إن تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي اضطر موقع ”بوكينغ“ الذي تم الحجز عن طريقه للتدخل حيث أرسل له رسالة عبر الإيميل الخاص أبلغه فيها أنه ”سيتابع الموضوع“.

اغرب ايميل وصلني بحياتي

يقول "ياليت تلغي حجزك لان ما صرنا نستقبل مسلمين بفندقنا" pic.twitter.com/N8MphJk6rt — عبدالله الرسي (@Aas3ma) April 23, 2019

وأضاف أن موقع ”بوكينغ “ أكد له في رسالته رفضه لما وصفه بالتمييز، وأنه ”إذا ثبت ذلك سيتم حذف الفندق من قائمته“.

فعلًا تواصلوا معي على الايميل وكان كلامهم يفيد بأن الموضوع وصل لهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأنهم ضد التمييز لكن إلى الآن مافيه نتائج واضحة أو تعويض.https://t.co/YMU7NUCzDK — عبدالله الرسي (@Aas3ma) April 24, 2019

وشدد الشاب السعودي على أن هذه الخطوة لا تكفيه، مشيرًا إلى أنه للآن لا يوجد رد فعل من جانب بوكينغ ضد الفندق.