السعودية تعدم 37 مدانًا بالإرهاب

نفذت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 37 مدانًا بقضايا تتعلق بالإرهاب في عدة مدن.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أنه ”تم تنفيذ حكم القتل تعزيزًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من الرياض ومكة والمدينة و الشرقية والقصيم و عسير، وذلك لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى“.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ”جميع الذين تم إعدامهم يحملون الجنسية السعودية“.

وأسند إليهم تهم ”تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد“.