السعودية.. حملة نادرة لجمع 3.2 مليون دولار لإنقاذ شابة من الإعدام

بدأ مواطنون سعوديون، بحشد الدعم لشابة سعودية تنتمي لإحدى القبائل العربية المعروفة، وتحتاج لمبلغ 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) كي يتم دفعها دية لعائلة زوجها الذي أدينت بقتله قبل نحو 3 أعوام على إثر خلاف بينهما، وتتجنب بذلك حكم الإعدام الصادر بحقها.

وانطلقت الحملة قبل يومين في مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها الوصول لعدد كبير من أبناء القبيلة ومتبرعين من قبائل أخرى، في تكرار لحملات مماثلة تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مكانًا لها وينجح كثير منها بالوصول لجمع مبلغ الدية المطلوب، وغالبًا ما يكون ملايين الريالات.

وعبر عدة وسوم تحمل اسم ”شروق المطيري“، دعا مؤيدون وداعمون للحملة، إلى التبرع بحسب مقدرة كل شخص إلى حساب بنكي باسم إمارة منطقة عسير مخصص لجمع مبلغ الديّة الكبيرة.

ووجد إطلاق حملة جمع التبرعات المالية، استجابة لافتة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يُعرف كم المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، فيما تنتهي المهلة التي منحها ذوو الزوج المقتول لذوي الزوجة القاتلة في 3 يوليو/ تموز المقبل.

يسر حساب قبيلة الربعان.

المشاركة في حملة عتق رقبة ابنة العم شروق المطيري وندعو كافة المتابعين للمساهمة في هذه الحملة الخيرية.#بنتكم_يامطير_تنخاكم — حساب الربعان من مطير (@Alrbaan11) ١٦ أبريل ٢٠١٩

ساهم في اعتاق اختك المسلمه #شروق_رشيد_رضوان_المطيري مطلوب لعتاقها 12 مليون ريال لا تستحقر القليل ممكن يكون سبب نجاتها من سيف القصاص عمل الخير ليس مقصور على احد pic.twitter.com/Rt9QvxSvpW — حلفي وربي الله (@khayal20122) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الله يرحمك ياسلطاااان رحمه الابرار ????وأسال الله أن يصخر قلب ابوه يعفي لوجه الله تعالى عن المسكينة لاحول ولاقوة الابالله . #شروق_رشيد_رضوان_المطيري — مخاوي آهـات (@bw38e1) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وبدأ كثير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ واثقين من قدرة الحملة على جمع التبرعات، ودعا بعضهم إلى أن يكون الحد الأدنى للتبرع 100 ريال.

#بنتكم_يامطير_تنخاكم يامطير ياستر البني المفاريع

وقفاتكم تجلى الكدر والعماسي شروق تنخاكم تبيكم فوازيع

وأنتم على الوقفات مثل الرواسي والصعبه بوقفاتكم لازم اتطيع

قومو لبنت مطير قبل المئاسي pic.twitter.com/osH603T3fu — فيصل المطيري* (@fi9l7878) ١٦ أبريل ٢٠١٩

نداء للجميع واهل الخير بشكل عام

ونداء لقبيله #مطير بشكل خاص

بنتكم شروق لا تتركونها ????????????

بيكون لنا حمله وهاشتاق

بخصوص القضيه

خلوكم قريبين ! pic.twitter.com/obcVhJh2qn — راكان المطيري ???? ???????? (@700rakan) ١٦ أبريل ٢٠١٩

المبلغ اللي عليها ١٢ مليون

لو كل واحد تبرع بـ ١٠٠ ريال تحتاج البنت ١٢٠ الف اجودي واجودية

١٢٠ الف مو كثير ان شاء الله

افزعوا لاختكم

والله ما اعرفها ولا اعرف قصتها

لكنه أثر فيني انها بنت والبنت اضعف من ان تنضرب

اختكم ومحتاجة فزعتكم لا تخلونها تكفون#فزعتكم_شروق_المطيري — #ايمن (@00999431) ٩ أبريل ٢٠١٩

ورغم أن حملات جمع الدية أمر شائع في السعودية التي تحكم بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، إلا أن من النادر أن يكون القاتل امرأة في مجتمع قبلي تحث فيه العادات، الزوجة على اتباع زوجها وطاعته في كل الأمور.

ووقعت جريمة القتل في النصف الثاني من العام 2016 في محافظة شرورة بمنطقة نجران، عندما قتلت شروق زوجها وكلاهما لم يتجاوز الثلاثين من العمر، طعنًا بسكين بعد خلاف بينهما.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية وبيانات الشرطة حينها، فإن الشابة طعنت زوجها وهو أحد منسوبي القطاع العسكري بمحافظة شرورة وكسرت هاتفه الجوال، فيما نجح الزوج بالوصول لبيت جاره وطلب المساعدة لكنه قضى قبل وصوله للمستشفى.

ومن شأن تنازل ذوي الضحايا عن قتلة ذويهم، سواء مقابل دية أو من دونها، أن يجنبهم تنفيذ حكم الإعدام وفقًا للقوانين السعودية التي تستمد نصوصها من الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.