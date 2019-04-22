بعد الزلفي.. خلية إرهابية كانت تخطط  لتنفيذ أعمال إجرامية في السعودية (صور)

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، عن خلية إرهابية كانت تهدف للقيام بأعمال إرهابية، والمساس بأمن المملكة ومقدراتها.

وأضاف بأن ذلك جاء نتيجة لمتابعة الجهات السعودية المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، ورصدها لتحركاتهم بعد تحليلها، وإثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الإثنين بعملية أمنية استباقية، نتج عنها القبض على الآتية أسماؤههم:

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

1 ـ فيصل بن محمد الخضير

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود pic.twitter.com/W7gCK8dUoS — واس (@spagov) April 22, 2019

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود

6 ـ مصعب بن مد الله المديد

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش.#واس pic.twitter.com/t9VRy8frul — واس (@spagov) April 22, 2019

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت pic.twitter.com/i1YnoLX8xh — واس (@spagov) April 22, 2019

رئاسة #أمن_الدولة: الكشف عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق

13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي#واس pic.twitter.com/KtaHHW1Zw1 — واس (@spagov) April 22, 2019

وأكدت رئاسة أمن الدولة، بعد إعلانها عن أسماء الخلية الإرهابية، أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير للسعودية، وتسعى للنيل من أهله واستقراره.

وكشفت السلطات الأمنية في وقت سابق عن أسماء أربعة إرهابيين متورطين في هجوم على مركز للمباحث تابع لأمن الدولة في مركز الزلفي بمنطقة الرياض.

وأصدر جهاز ”أمن الدولة“ السعودي، اليوم، بيانًا جاء فيه أن منفذي هجوم الزلفي ”مجموعة إرهابية مكونة من ( 4 ) أشخاص“.

وأسفرت التحقيقات الأولية أنهم جميعًا سعوديون ينتمون لداعش بينهم أخوان يبدو أنهما صغيران في السن إضافة لآخرين.