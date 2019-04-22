بينهم أخوان.. كشف أسماء وصور منفذي هجوم الزلفي ”الإرهابي“ في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن أسماء الإرهابيين الأربعة المتورطين في هجوم مركز للمباحث تابع لأمن الدولة في مركز الزلفي بمنطقة الرياض.

وأصدر جهاز ”أمن الدولة“ السعودي، اليوم، بينا جاء فيه أن منفذي هجوم الزلفي ”مجموعة إرهابية مكونة من ( 4 ) أشخاص“.

وأسفرت التحقيقات الأولية أنهم جميعًا سعوديون ينتمون لداعش بينهم أخوان يبدو أنهما صغيران في السن إضافة لآخرين.

التحقيقات الأولية في العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي يوم الأحد ١٤٤٠/٨/١٦هـ تكشف هوية الجناة والمضبوطات في موقع الجريمة واستراحة اتخذ منها الجناة وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل. pic.twitter.com/IZSvSfSQMI — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 22, 2019

اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم:

1 – المواطن / عبدالله حمود محمد الحمود

2 – المواطن / عبدالله إبراهيم محمد المنصور

3 – المواطن / سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد

4 – المواطن / سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد

وجميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. pic.twitter.com/FUWiR9T5dE — واس (@spagov) April 22, 2019

1 – المواطن / عبدالله حمود محمد الحمود، هوية وطنية رقم ( 1091900215 ).

2 – المواطن / عبدالله إبراهيم محمد المنصور، هوية وطنية رقم ( 1061290597 ) .

3 – المواطن / سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1186017529).

4 – المواطن / سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1111552699 )

وأضاف البيان أنه جرى تحديد استراحة في حي ( الريان ) بمحافظة الزلفي مستأجرة باسم ( عبدالله الحمود ) أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكرًا للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معملًا لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

عاجل ..

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استراحة الجناة في الزلفي وتظهر المواد التي تم العثور عليها من قبل أمن الدولة . #جنودنا_البواسل_يدحرون_الارهاب

. pic.twitter.com/aOOArmQcCm — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 22, 2019

ووفقًا للبيان فقد تم ضبط:

عدد ( 5 ) أحزمة ناسفة، منها ( 4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

عدد ( 64 ) قنابل يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد ( 25 ) أكواع سباحة مشركة.

عدد ( 61 ) ماسورة سباكة مشركة، منها ( 9 ) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) جوالات مشركة.

عدد ( 3 ) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

عدد ( 2 ) سلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد ( 6 ) مسدسات، وعدد ( 11 ) سلاح أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية .

أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها ( 74،900 ) كجم.

مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعه من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

جهازي اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول.

مجموعة من بطاقات الصراف الآلي + بطاقتين هوية وطنية + مبلغ مالي يقدر ب ( 228 ) مئتين وثمانية وعشرين ريالًا.

10ـ ورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة.

11ـ عدد من المنشورات والأقراص الضوئية ( CD ) ذات محتوى مرتبط بتنظيم ( داعش ) الإرهابي.