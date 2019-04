السعوديتان الهاربتان مها ووفاء السبيعي تدعيان تعرضهما لـ“التعنيف“

ادعت مها زايد السبيعي وأختها وفاء أن سبب هروبهما من السعودية هو تعرضهما للتعنيف من قبل أقاربهما الذكور.

وقالت وفاء إنها اختارت مغادرة السعودية بملء إرادتها وإنها لم ترتكب جريمة بغادرة المملكة على حد قولها.

وأضافت لـ CNN ”عليّ أن آخذ إذنًا للقيام بأي شيء، للحصول على وظيفة أو الانتقال إلى مكان جديد أو الزواج، هذه الخيارات هي حقوقنا الأساسية ونحن لا نمتلكها“.

من جهتها قالت مها: ”والدي يضربني أمام طفلي“، متحدثة عن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام والذي تركته خلفها في السعودية قبل هروبها، مضيفة: ”هذا كان أكبر دافع للمغادرة، عشت تحت رحمة أقاربي الذكور، وأفضل الموت على هذه الحياة.“

وتابعت مها: ”إن عدنا إلى السعودية سنقتل أو سيزج بنا في سجن نسائي، لا يوجد خيار آخر.“

وكانت الفتاتان السعوديتان قد أنشأتا حسابا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ باسم “ georgia sisters“ نشرتا فيه عددًا من التغريدات.

وقالتا ”نحن فتاتان سعوديتان هربتا من السعودية طلبا للجوء، عائلتنا والحكومة السعودية علقتا جوازي سفرنا والآن نحن عالقتان في جورجيا، نحن بحاجة لمساعدتكم رجاء“.

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2

— georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019