مدرسة بالسعودية تكرم أول مدير لها قبل 50 عامًا (صور وفيديو)

في مبادرة حظيت بإشادة واسعة بين الأوساط التعليمية بمحافظة الزلفي في السعودية، كرمت إحدى مدارس قرى المحافظة، أول مدير لها قبل 50 عامًا مع طلابه من الدفعة الأولى حينذاك، في حين حضر الطلاب جميعًا باستثناء واحد بسبب الوفاة.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، تسلم المدير عبدالعزيز بن إبراهيم المنديل إدارة مدرسة ”الزبير بن العوام بالجوي“ في العام 1971 من القرن الماضي، حيث كان عدد طلابها في ذلك الوقت 18 طالبًا فقط.

وأقيم حفل التكريم، الذي اعتبر ردًا للجميل ووفاء للرعيل الأول، بحضور عدد من التربويين وأولياء أمور، في الوقت الذي قدم فيه المدير السابق درسًا شرح فيه القراءة وأعاد من خلاله ذكريات تلك المرحلة.

واطلع المدير السابق على سجلات المدرسة القديمة، مثل الحضور والانصراف وأسماء الطلاب والمعاملات الواردة والصادرة والرواتب.