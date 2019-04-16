السفيرة السعودية الجديدة في واشنطن: سأعمل على تحقيق تطلعات بلادي

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، الثلاثاء، إنها ستعمل على تحقيق تطلعات بلادها من تعيينها سفيرةً للرياض في واشنطن، الحليف الوثيق والقديم للسعودية.

وجاء حديث الأميرة ريما (44 عامًا) في تغريدة على حسابها بموقع ”تويتر“ أعقبت أداءها القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، بجانب سفراء سعوديين جدد تم تعيينهم في عدد من الدول.

وكتبت الأميرة الشابة باللغتين العربية والإنجليزية: ”تشرفت بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. اسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة“.

تشرفت باداء القسم امام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

اسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة و ان أوفق في تحقيق تطلعات القيادة. — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) April 16, 2019

وهنأت السفارة الأمريكية في الرياض، الأميرة ريما بعد أدائها القسم، وكتبت في تغريدة على حساب السفارة في ”تويتر“ ”تهانينا لصاحبة السمو الملكي الأميرة #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائها القسم أمام #خادم_الحرمين_الشريفين اليوم“.

وعين الملك سلمان الأميرة ريما في شباط/فبراير الماضي، سفيرة لأكبر بلد خليجي في واشنطن، خلفًا للسفير السابق، ونجل الملك، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب سفيرة في تاريخ السعودية.

وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس/آب من 2016، ورئيسةً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

تهانينا لصاحبة السمو الملكي الأميرة #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائها القسم أمام #خادم_الحرمين_الشريفين اليوم. pic.twitter.com/4gvI9U405e — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) April 16, 2019

وترعرت الأميرة ريما في واشنطن، إذ رافقت والدها وعائلتها إلى الولايات المتحدة في العام 1984 عندما تم تعيين الأمير بندر بن سلطان في منصب السفير ذاته الذي باتت تشغله، وهناك أكملت تعليمها وتخرجت في إحدى جامعات العاصمة الأمريكية.

وعاصر السفير السعودي الأسبق ووالد السفيرة الحالية، خلال فترة عمله التي استمرت حتى العام 2005، خمسة رؤساء أمريكيين، وعشرة وزراء خارجية، وأحد عشر مستشارًا للأمن القومي، وكان ذا نفوذ واسع في الولايات المتحدة الأمريكية وصانعي السياسات فيها.