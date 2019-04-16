دعوة لمنح 4 فئات من المجتمع أولوية في طوابير الانتظار تلقى استجابة واسعة في السعودية

دعوة لمنح 4 فئات من المجتمع أولوية في طوابير الانتظار تلقى استجابة واسعة في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

وجدت مبادرة جديدة تدعو لمنح 4 فئات من المجتمع أولوية في طوابير الانتظار للحصول على الخدمات الحكومية في السعودية، استجابة لافتة بعد أن انضمت لها جهات حكومية ونخب ثقافية ودينية تضم كتابًا وإعلاميين وفنانين ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ودعاة.

وبعد يوم من إطلاق المبادرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت اسم ”الأولوية لهم“، تتسابق الكثير من وزارات ومؤسسات وشركات القطاع الحكومي للإعلان عن الالتزام بالمبادرة بجانب تأييد واسع من مواطني المملكة.

وتستهدف المبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع، بحيث يتم تقديم تلك الفئات الأربع للحصول على الخدمات الحكومية بدل الانتظار في طوابير الانتظار إن وجدت.

وبعد إطلاق المبادرة رسميًا من قبل الوزارة، يوم أمس الإثنين، بدأت إمارات مناطق المملكة بالانضمام لها بجانب وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، عبر تنظيم فعاليات خاصة بالمبادرة تستهدف التعريف بها على نطاق واسع في المجتمع.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين بجانب حسابات رسمية لمؤسساتهم الحكومية، وجدت المبادرة زخمًا كبيرًا عكس التأييد الواسع لها، وإمكانية أن تجد نسب تطبيق والتزام كبيرة في الواقع.

وتقوم جهات حكومية بالترويج للمبادرة الجديدة في المراكز التسوق التجارية، بجانب اللوحات الإعلانية الطرقية، للوصول إلى أكبر شريحة من السكان وحضهم على الالتزام بها في بلد يعيش فيها نحو 33 مليون نسمة بينهم نحو 20 مليون سعودي والباقي من الوافدين الأجانب.

وتقول وزارة العمل إن مبادرة ”الأولوية لهم“ إن الوصول للأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة سوف يتحقق من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية و الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

ويتطلب قياس نتائج المبادرة على الأرض، مرور وقت كافي على انطلاقها قبل رصد تعامل المؤسسات الحكومية ومراجعيها مع فئات المبادرة الأربع.

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