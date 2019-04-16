دعوة لمنح 4 فئات من المجتمع أولوية في طوابير الانتظار تلقى استجابة واسعة في السعودية

وجدت مبادرة جديدة تدعو لمنح 4 فئات من المجتمع أولوية في طوابير الانتظار للحصول على الخدمات الحكومية في السعودية، استجابة لافتة بعد أن انضمت لها جهات حكومية ونخب ثقافية ودينية تضم كتابًا وإعلاميين وفنانين ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ودعاة.

وبعد يوم من إطلاق المبادرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت اسم ”الأولوية لهم“، تتسابق الكثير من وزارات ومؤسسات وشركات القطاع الحكومي للإعلان عن الالتزام بالمبادرة بجانب تأييد واسع من مواطني المملكة.

حرصاً من الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، مبادرة #الأولوية_لهم تسهم في تسهيل الوصول و الحصول على الخدمات بكل راحة ويسر. pic.twitter.com/0CYCEkl9DM — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) April 15, 2019

تعرف على مبادرة #الأولوية_لهم

أهدافها، وأبرز النتائج المتوقعة. pic.twitter.com/prjdqQI1bi — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) April 15, 2019

وتستهدف المبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع، بحيث يتم تقديم تلك الفئات الأربع للحصول على الخدمات الحكومية بدل الانتظار في طوابير الانتظار إن وجدت.

أبرز المميزات المتحققة من إطلاق وتفعيل مبادرة #الأولوية_لهم للفئات العزيزة على قلوبنا. pic.twitter.com/pBJALWgMW8 — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) April 15, 2019

وبعد إطلاق المبادرة رسميًا من قبل الوزارة، يوم أمس الإثنين، بدأت إمارات مناطق المملكة بالانضمام لها بجانب وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، عبر تنظيم فعاليات خاصة بالمبادرة تستهدف التعريف بها على نطاق واسع في المجتمع.

سمو #أمير_منطقة_الباحة الامير الدكتور #حسام_بن_سعود يدشن مبادرة #الأولوية_لهم التي يقيمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ويرعى توقيع عدد من الشراكات وعقود التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة pic.twitter.com/BrneSmioWX — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) April 15, 2019

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة تدشين مبادرة #الأولوية_لهم والتي هي ضمن #برنامج_التحول_الوطني. • تستهدف كبار السن #ذوي_الاحتياجات_الخاصة بتسهيل خدمتهم. #وزارة_العمل_والتنمية_الإجتماعية وشركاء المبادرة #محافظة_جدة pic.twitter.com/Nnsto4y1qA — محافظة جدة (@jedgovsa) April 15, 2019

وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين بجانب حسابات رسمية لمؤسساتهم الحكومية، وجدت المبادرة زخمًا كبيرًا عكس التأييد الواسع لها، وإمكانية أن تجد نسب تطبيق والتزام كبيرة في الواقع.

#الأولوية_لهم إن اعطاء هذه الفئة الأولوية والأهتمام بهم يؤدي إلى رفع مستوى الرضا النفسي والاجتماعي لديهم ويشعرهم بأهميتهم ومساواتهم بالمجتمع — د. نايض الرشيدي (@nalrshedina) April 16, 2019

#الأولوية_لهم مبادرة وفاء وتقدير من #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية

تقدم العون لفئات غالية علينا

تساعدهم على تجاوز المسارات المجهدة، وعقبات الانتظار. — د. نايض الرشيدي (@nalrshedina) April 16, 2019

وتقوم جهات حكومية بالترويج للمبادرة الجديدة في المراكز التسوق التجارية، بجانب اللوحات الإعلانية الطرقية، للوصول إلى أكبر شريحة من السكان وحضهم على الالتزام بها في بلد يعيش فيها نحو 33 مليون نسمة بينهم نحو 20 مليون سعودي والباقي من الوافدين الأجانب.

مبادرة #الأولوية_لهم تهدف منح : -، ذوي الإعاقة الحركية

– كبار السن

– الحوامل

– من لديهم أطفال رضع الحق الأولوية في تجاوز المسارات والجلوس فس المرافق ومناطق الانتظار وتقديم لهم خدمة أفظل@MLSD_SA pic.twitter.com/9lpr6xUrIE — جمعية حركيه (@harakiaorg) April 16, 2019

وتقول وزارة العمل إن مبادرة ”الأولوية لهم“ إن الوصول للأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة سوف يتحقق من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية و الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة.

مشاهد بسيطة لكنها تُكتب بأحرف من نور، حين تجد من يفسح الطريق أو يتخلى عن مقعده في صالة الانتظار من أجل شخص آخر يعرف أنه أكثر حاجة منه ويستحق المساعدة للوصول للخدمة بشكل أسرع وأسهل#الأولوية_لهم https://t.co/rPVCX0JVJm — سمر_المقرن# (@s_almogren) April 15, 2019

ويتطلب قياس نتائج المبادرة على الأرض، مرور وقت كافي على انطلاقها قبل رصد تعامل المؤسسات الحكومية ومراجعيها مع فئات المبادرة الأربع.

مما يدعو للتفاؤل والاعتزاز تحويل المجتمع ليصبح أسرة كبيرة للمعاقين وكبار السن نمنحهم الرعاية والاهتمام لأنهم يستحقون #الأولوية_لهمhttps://t.co/ER1KzEdwRp — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 15, 2019

قيمنا العظيمة تذكُّرنا دومًا، أن الرحمة أساس التعامل و أهم مظاهر الوفاء للمجتمع..#الأولوية_لهم إحدى المبادرات التي تفتح نافذة للأملpic.twitter.com/SwJF6pM5hX — كوثر الأربش (@kowthermusa) April 15, 2019