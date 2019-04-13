أصالة تتألق في حفل السعودية بدويتو مع عبادي الجوهر (فيديو)

أشعلت الفنانة السورية أصالة، حفلها الغنائي على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز، بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الفنان الكويتي عبادي الجوهر.

ووصلت أصالة إلى مقر الحفل، وكان في استقبالها سالم الهندي رئيس شركة روتانا المنظمة للحفل، واصطحبها إلى الداخل، لتبدأ وصلة من الطرب التي أشعلت به حماس الجمهور.

وأطربت الفنانة السورية، الجمهور السعودي بالعديد من الأغاني المميزة، كما قدمت أغنية ”قالو ترى“ مع الجوهر، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وتغنت أصالة بأغنيتها الجديدة ”بنت أكابر“ التي ينتظر طرحها على هيئة فيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.