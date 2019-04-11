أصالة تقدم ”مفاجأة“ للجمهور في حفل بالسعودية

أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تحضيرها مفاجأة لجمهور حفلها في المملكة العربية السعودية، المقرر أن يقام في مركز الملك فهد الثقافي، غدًا الجمعة 12 أبريل الجاري.

وأشارت المطربة السورية إلى أنها في طريقها للمملكة، وستُؤدي أغنيتها الجديدة ”بنت أكابر“، التي طرحتها خلال الساعات الماضية، بإيقاع خليجي.

وكتبت أصالة على حسابها الرسمي في تويتر: ”إلى الرّياض الحبيبة، وبكرة بنت أكابر حنغنّيها سوا بإيقاع خليجي، وبتمنّى وبسعى لسهرة بكرة بمركز الملك فهد الثقافي، تكون من أحلى ما يكون“.

إلى الرّياض الحبيبه …وبكره بنت أكابر حنغنّيها سوا بإيقاع خليجي ، وبتمنّى وبسعى لسهرة بكره ب #مركز_الملك_فهد_الثقافي تكون من أحلى مايكون — Assala (@AssalaOfficial) April 11, 2019

وتواجه أصالة غدًا ”الأخطبوط“ النجم السعودي عبادي الجوهر، في ثاني حفلات فعاليات جلسات السعودية بالرياض، التي تنظمها ”روتانا“ في المملكة، وبدأتها بحفل فنان العرب محمد عبده، اليوم.

وطرحت أصالة أغنيتها ”بنت أكابر“، بعد فترة من الترويج للأغنية، باللهجة الصعيدية المصرية، وتعاونت فيها مع الشاعر أبو نعمة والملحن محمود الخيامي والموزع علي فتح الله والكليب من إخراج أدهم الشريف.

وظهرت أصالة في الكليب بأزياء صعيدية، وفستان مكون من الزهور يتماشى مع احتفالها بموسم عيد الربيع، وتم تصوير الكليب في مدينة الفيوم بجنوب مصر، ولاقت أصالة إشادات من جمهورها على أغنيتها الجديدة بسبب تقديمها لونًا صعيديًا.