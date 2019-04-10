بيان لأبناء خاشقجي بشأن تطورات قضيته

أكد صالح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في بيان صدر عن العائلة، باللغتين العربية والإنجليزية، اليوم الأربعاء، ونشره عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أن إجراءات محاكمة قتلة والده في المملكة العربية السعودية لا تزال سارية، نافيًا مناقشة أو وقوع أي نوع من أنواع التسوية، ومؤكدًا أن مرتكبي الجريمة سوف يتم تقديمهم للعدالة.

وطالبت عائلة ”خاشقجي“ في بيانها، بالكف عن تشويه سمعة الصحافي السعودي، مؤكدة أنه ”كان صحافيًا محترمًا ومواطنًا غيورًا، والمحاولات لتشويه سمعته وإرثه مؤخرًا لا أخلاقية وكيدية مثيرة للفرقة“.

وجاء في البيان، أن العائلة ستقوم بعرض آخر تطورات قضية والده ”متى ما سمح بذلك قانونيًا“، متابعًا ”نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث إننا ورثة جمال خاشقجي – رحمه الله – ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك“.

وشددت العائلة في ختام بيانها على ”أن من يملك أي معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، في سبيل الوصول للعدالة“.

وقدم أبناء الصحافي الراحل، شكرهم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين في بيانهم أنهم ”رعاة لكافة الشعب السعودي والذين نحن منهم“، و“أن أفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبرًا لخطأ أو ذنب، وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه“.