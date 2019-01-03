السعودية.. عقد أولى جلسات محاكمة المتورطين بقتل جمال خاشقجي

عقدت في السعودية اليوم الخميس، أولى جلسات المتهمين من قبل النيابة العامة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب في بيان اليوم، إن المحكمة الجزائية بمدينة الرياض عقدت أولى جلساتها للمدانين الأحد عشر، من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي بحضور محاميهم.

وبين المعجب في البيان أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتورطين، وبالإعدام لـ5 موقوفين.

وأضاف أن المتهمين طالبوا بعد سماعهم للدعوى جميعًا نسخة من لائحتها، والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وختم البيان بأن النيابة السعودية أرسلت مذكرتي إنابة قضائية لنظيرتها التركية؛ لتزويد المحكمة بما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، لكن لم يرد إليها أي إجابة حتى تاريخ إرسال المذكرة الأخير في السابع عشر من هذا الشهر، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابًا على ذلك، وفقًا للبيان.