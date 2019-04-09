الرياض تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي

عقد تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي في الرياض أمس الإثنين، اجتماعًا بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (واس).

وترأس وفد المملكة في الاجتماع المستشار العسكري لولي العهد السعودي اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي.

ويعد الاجتماع خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.