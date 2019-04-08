روسيا: قرار ترامب ضد الحرس الثوري يهدد أمن الشرق الأوسط

اعتبر عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية أنطون موروزوف، أن روسيا ترى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب بأنه ”يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط“.

وقال موروزوف في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ الاثنين، في أول موقف روسي تجاه قرار ترامب، إن ”إدراج واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط ويتعارض مع قواعد العلاقات الدولية“، مضيفًا أن ”وضع اسم قوات مسلحة لبلد ما على قائمة المنظمات الإرهابية ليس له سند قانوني“.

ورأى المسؤول الروسي أن القرارات التي تتخذها إدارة ترامب ضد روسيا وإيران غير قانونية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وقال ”إنها لم تسفر عن أي نتائج“.

وتابع إن ”سياسة حكومة ترامب في الشرق الأوسط لم تعتمد سياسة الحرب على الإرهاب، فيما لعب الحرس الثوري دوراً مهمًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة“، على حد تعبير ماروزوف.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الاثنين إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، متعهداً مواصلة الضغط على النظام الإيراني.

وردت طهران على وصف قرار ترامب بأنها ”غير قانوني“، معلنة أنها وضع القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لائحة المنظمات الإرهابية.