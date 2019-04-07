بالفيديو.. الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

أجرت الإعلامية السعودية البارزة، نادين البدير، مكالمة على الهواء مباشرةً خلال عرض برنامجها التلفزيوني الأسبوعي ”اتجاهات“ مع رجل يزعم أنه معالج روحاني، وادعت أنها تريد منه إعادة زوجها لها.

وفي تجربة مثيرة، شرحت البدير للمعالج المزعوم وهو من خارج السعودية، قصة مفبركة عن معاناتها من تغير سلوك زوجها معها، وما إذا كان المعالج ويدعى ”أبو يوسف“ قادرًا على مساعدتها.

وبدا أبو يوسف واثقًا من قدرته على إعادة الزوج لمعاملته الطيبة مع زوجته، لا بل وجعله ذليلًا لها، بعد أن يجري ما سّماه ”الكشف“ ويتأكد من عدم وجود سحر أو ”عمل“ على الزوجة على حد وصفه.

#نادين_البدير للشيخ أبو يوسف:

زوجي له سنتين ما عاد يقرب عليّ، هو بغرفة وأنا بغرفة، والشيخ يرد: باخليه مثل الخاتم في أصبعك… #اتجاهات#خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/7pIYASLa1x — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 7, 2019

واشترط أبو يوسف على البدير التي انتحلت اسمًا وهميًّا، أن تحول له نصف المبلغ الذي سيطلبه إلى حساب بنكي قبل أن يبدأ بمهمته التي ستلمس الزوجة نتيجتها بعد ثلاثة أيام فقط، على أن تحول باقي المبلغ بعد ذلك.

#فيديو

على الهواء.. الشيخ الروحاني أبو يوسف يطلب من نادين البدير 12 ألف لجلب الحبيب وفك السحر.. وبيخلي زوجها يسويلها مشروع بعد…#اتجاهات#خليجية @nadinealbdear pic.twitter.com/10OkNp1dWz — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 7, 2019

وبتكلفة 12 ألف ريال طلبها أبو يوسف، انتهت البدير من مكالمتها مع مَن خاطبته بـ ”الشيخ“ طوال المكالمة، قبل أن تكشف له عن نفسها، وتسخر من كون ”الجن“ الذين يتعامل معهم لم ينبهوه لكونه وقع في خدعة.

ودعت البدير في برنامجها كل من يلجأ لمن يصفون أنفسهم بمعالجين روحانيين أو شيوخ متخصصين بـ ”جلب الحبيب وزيادة الرزق وغيرهما من القدرات الخارقة“ بالتوقف عن ذلك لكونهم ضحايا عمليات نصب واحتيال.

ويعد تواجد حسابات نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام هواتف للاتصال بمعالجين روحانيين يمتلكون قدرات خارقة، مؤشرًا على كونهم يستقطبون زبائن رغم كل حملات التوعية في وسائل الإعلام والتحذيرات في المساجد.