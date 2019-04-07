السعودية تكشف حقيقة تكريم سمية الخشاب

نفت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، تكريم الممثلة المصرية سمية الخشاب، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن التكريم اقتصر فقط على السعوديات.

جاء ذلك بعد موجة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي صاحبت اعتلاء الممثلة المصرية للمسرح وما قيل عن تكريمها في العاصمة السعودية الرياض، في ملتقى نسائي خاص بالمرأة السعودية.

وقالت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث في بيان لها، إن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب، غير دقيق، وأكّدت أن مشاركة ”الخشاب“ جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية ”مصريون في حب الخليج“ يطلب مشاركتها، خصوصًا أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وأوضحت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة ”الخشاب“ في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأشارت إلى أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديرًا لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي، الفنانة هدى العمر، الشاعرة فاطمة القرني، الناقدة الأدبية لمياء باعشن، الصحفية أمجاد محمود رضا، نورة المبارك، في مجال القيادة الإدارية والموسيقية إيمان قستي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن التكريم كان مخصّصًا للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات، ومن ضمنهن ”الخشاب“.

وكانت سمية الخشاب قد أشعلت غضب بعض السعوديين، الذين وجدوا أن الاحتفال بفنانة مصرية في حين أن الحدث موجه من الأساس إلى السعوديات، أمر غريب ويحتاج لمراجعة.