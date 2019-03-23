أوامر ملكية في السعودية تتضمن تعيين محافظ للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت قرارات تعيينات في عدد من المرافق الحكومية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وجاء أمر ملكي بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

كما عين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد ال فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية.

وصدر أمر ملكي بتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت إعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

وأمر ملكي بتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة .