الملك سلمان يبحث التطورات الإقليمية مع العاهل المغربي

أكد العاهلان السعودي سلمان بن عبد العزيز، والمغربي محمد السادس حرصهما على تعزيز وتطوير العلاقات بين بلديهما في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بنظيره المغربي، مساء الأربعاء، بحسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وقالت الوكالة إنه ”جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة، والتأكيد على متانتها“.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

ويعتبر هذا الاتصال الأول من نوعه بين العاهلين منذ مزاعم أثيرت في فبراير/ شباط الماضي حول وجود توتر في العلاقات بين البلدين.

وخلال الشهر الماضي، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عدم وجود توتر في العلاقات بين بلاده وكل من السعودية والإمارات.