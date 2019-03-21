السعودية تعين أربع نساء في مناصب رفيعة ضمن خطة حكومية لتمكين المرأة‎

عينت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الخميس، أربع نساء سعوديات الجنسية، في مناصب رفيعة بمؤسسات الوزارة ضمن خطة حكومية تستهدف تمكين المرأة من العمل من دون قيود.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها قررت ”تكليف الأستاذة ابتسام بنت عبدالله العمري مديرًا عامًا لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وتكليف الأستاذة جيهان بنت محمد حساني مديرًا لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء“.

وأضافت الوزارة، في بيان منفصل، إنها كلفت الأستاذة نوير بنت غانم العجمي مساعدًا لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف الأستاذة منال بنت سليمان العمر مساعدًا لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

ووصفت الوزارة قراراتها الجديدة بأنها تأتي دعمًا لتحقيق وتنفيذ استراتيجيتها في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملًا بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

وقالت إن التعيينات الجديدة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين؛ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزادت السعودية من وتيرة زج النساء في المناصب القيادية في العامين الأخيرين وعدلت بعض القوانين لصالحهن، بعد عقود من القيود المفروضة عليهن، بما في ذلك منعهن من قيادة السيارات.

وتشغل نساء سعوديات اليوم مناصب رفيعة من قبيل نائبات للوزراء، فيما عينت الرياض الشهر الماضي، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لها في واشنطن كأول امرأة تشغل منصب دبلوماسيًا بهذا المستوى.