العدل السعودية: حالة طلاق كل 10 دقائق في المملكة

كشفت أحدث إحصائية رسمية عن حياة الأسر في السعودية، عن وقوع حالة طلاق بين زوجين كل 10 دقائق، مقارنة مع نحو 16 حالة زواج في الساعة الواحدة بمختلف مناطق المملكة، التي يفوق عدد سكانها من مواطنين ومقيمين الـ 33 مليون نسمة.

ووفق الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، والتي تشمل شهر يونيو/ حزيران الماضي، فإن محاكم المملكة شهدت 4434 حالة طلاق، بمعدل يفوق 147 حالة طلاق يوميًا، وأكثر من 6 حالات طلاق في الساعة.

وتوضح الإحصائية، وهي جزء من تقرير بياني شهري تصدره الوزارة عن عمل محاكمها، أن المملكة شهدت في الشهر ذاته 11510 عقود نكاح، بمعدل يفوق 383 حالة زواج يوميًا، وأكثر من 15 حالة زواج في الساعة.

وتشمل تلك العقود أزواجًا سعوديين وغير سعوديين، وبنسبة 84% لعقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية، و16% لعقود يكون أحد طرفيها أو كلاهما غير سعوديين.

وتعد نسب الطلاق في السعودية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وتطالب نخب المملكة الثقافية والدينية على الدوام بالعمل على خفض تلك النسب، وتقدم نصائح للأزواج وتدعوهم للأخذ بها لتحقيق ذلك الهدف.

وتتعدد أسباب الطلاق في المجتمع السعودي المحافظ، لكن عدة دراسات مختصة تتفق على مجموعة أسباب تقود للطلاق بينها، اختلاف الطباع بين الزوجين، وإهانة الزوج لزوجته، وتسلطه وهيمنته داخل الأسرة، وعدم مراعاة جانب الزوجة وضربها، والغيرة الزائدة عن حدها وصولًا إلى مرحلة الشك والتأويلات المتعسفة.