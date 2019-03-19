فيديو صادم لوافد يلقي نفسه أمام سيارة مسرعة على طريق عام في السعودية

فيديو صادم لوافد يلقي نفسه أمام سيارة مسرعة على طريق عام في السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شخصًا يقف على جانب طريق عام قبل أن يندفع بسرعة ويلقي بنفسه أمام سيارة مسرعة عبرت الطريق في تلك اللحظة.

ووثقت كاميرا مراقبة في المكان، ما جرى، حيث يندفع الشخص بسرعة ويرمي بنفسه على الأرض أمام السيارة المسرعة التي تمكن سائقها ببراعة من تغيير اتجاهها سريعًا وتجنب دهس الرجل.

ويقول مغردون سعوديون إن الحادثة وقعت في السعودية، وأن الرجل الذي رمى بنفسه أمام السيارة وافد أجنبي كان يستهدف الحصول على تعويض مادي من صاحب السيارة، لكنه لم يفلح في محاولته تلك.

وتنوعت ردود الفعل على الفيديو بين مصدق لرواية التعويض المادي، وبين مشكك بها، فيما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

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