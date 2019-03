أحلام تعد جمهورها في السعودية بليلة تاريخية (فيديو)

View this post on Instagram

‏بدأنا اليوم من الصباح تجهيزات المسرح مع فريق عمل عظيم ع المسرح ويستغرق ثلاث ايام عمل متواصل ليحوز على رضاكم جمهوري في كل انحاء السعوديه مع شكر كبير للاخ ⁧‫#ابراهيم_الجابر‬⁩ على كل التسهيلات الرائعه والحرفيه الذي يقدمها لنا لنجاح هذا الحفل باذن الله ???????????? شكراً