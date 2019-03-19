أحلام تعد جمهورها في السعودية بليلة تاريخية (فيديو)

شاركت المطربة الإماراتية أحلام، متابعيها عبر ”إنستغرام“، مقطع فيديو ظهر فيه إبراهيم الجابر، وهو يعد الجمهور السعودي بـ“ليلة تاريخية“، في الحفل المقرر له الخميس 21 آذار / مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

وظهرت أحلام، صوتيًا في المقطع، وهي تؤكد على حديث إبراهيم الجابر، ثم وجهت له الشكر.

وعلقت أحلام، على مقطع الفيديو، قائلة: ”‏بدأنا اليوم من الصباح تجهيزات المسرح مع فريق عمل عظيم ع المسرح ويستغرق ثلاثة أيام عمل متواصل ليحوز على رضاكم جمهوري في كل أنحاء السعودية“.

وتابعت: ”مع شكر كبير للأخ إبراهيم الجابر على كل التسهيلات الرائعة والحرفية التي يقدمها لنا لنجاح هذا الحفل بإذن الله، شكرًا“.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية، تكثف خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفني؛ إذ احتضنت عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية والفنية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذي احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنين عربًا وعالميين؛ لإحياء حفلات في العاصمة الرياض.