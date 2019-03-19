”مشاريع الرياض الكبرى“.. العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار

”مشاريع الرياض الكبرى“.. العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار

المصدر: فريق التحرير

أطلق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض، قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وتشمل المشاريع، متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون، وفق التلفزيون السعودي، الذي أشار إلى أنّ الملك سلمان أمر أيضًا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

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العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلق أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض، قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي. . وتشمل المشاريع، متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون، وفق التلفزيون السعودي، الذي أشار إلى أنّ الملك سلمان أمر أيضًا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة. . وأطلق على هذه المشاريع: ”حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، والرياض الخضراء، والرياض آرت". . . #إرم_نيوز #مشاريع_الرياض_الكبري #الرياض_الخضراء #الملك_سلمان #السعودية #الرياض #محمد_بن_سلمان #مشروع_الرياض_آرت #مشروع_الرياض_الخضراء #مشروع_المسار_الرياضي #حديقة_الملك_سلمان #أخبار #لايك #لايكات #منوعات #تفاعل #ksa#saudiarabia

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وأطلق على هذه المشاريع: ”حديقة الملك سلمان المسار الرياضي الرياض الخضراء الرياض آرت ”.

يهدف إلى تحويل مدينة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

يهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليًا، إلى 28 مترًا مربعًا، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % حاليًا إلى 9 %، بما يعادل 541 كيلومترًا مربعًا 

ويمتد بطول 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتوقع أن يسهم في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات ”رؤية المملكة 2030 ”.

وتعد .. أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة .

وتهدف المشروعات الأربعة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.

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