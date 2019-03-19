”مشاريع الرياض الكبرى“.. العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار

أطلق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض، قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وتشمل المشاريع، متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون، وفق التلفزيون السعودي، الذي أشار إلى أنّ الملك سلمان أمر أيضًا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

وأطلق على هذه المشاريع: ”حديقة الملك سلمانhttp://RiyadhKSP.sa المسار الرياضيhttp://RiyadhAlmasar.sa الرياض الخضراء http://RiyadhGreen.sa الرياض آرت http://RiyadhArt.sa ”.

يهدف # مشروع_الرياض_آرت إلى تحويل مدينة # الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

يهدف # مشروع_الرياض_الخضراء إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليًا، إلى 28 مترًا مربعًا، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % حاليًا إلى 9 %، بما يعادل 541 كيلومترًا مربعًا # واس

ويمتد # مشروع_المسار_الرياضي بطول 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتوقع أن يسهم في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات ”رؤية المملكة 2030 ”.

وتعد # حديقة_الملك_سلمان.. أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع، وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة # الرياض.