”مشاريع الرياض الكبرى“.. العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلق أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض، قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي. . وتشمل المشاريع، متنزهًا ومضمارًا رياضيًا ومركزًا للفنون، وفق التلفزيون السعودي، الذي أشار إلى أنّ الملك سلمان أمر أيضًا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة. . وأطلق على هذه المشاريع: "حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، والرياض الخضراء، والرياض آرت".