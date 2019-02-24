الملك سلمان يطالب بموقف دولي لوقف التدخلات الإيرانية

طالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بموقف دولي لوقف التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر على مدى يومين، إن ”ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لميليشيات الحوثي وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى، يتطلب موقفًا دوليًا موحدًا لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار، والقانون الدولي، ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي“.

وشدد على ضرورة ”تكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.“

وأضاف أن ”المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 .

وتابع أن السعودية ”بذلت في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهودًا كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة، وتحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن“.

ودعا إلى ”إدانة ما تقوم به تلك الميليشيات من إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية، والتي بلغ عددها أكثر من 200 صاروخ“.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الملك سلمان أنها القضية الأولى للدول العربية.

وقال: ”أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية“.

وأكد أن ”حل القضية الفلسطينية مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإنّما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص“.

من جانب آخر، أكد العاهل السعودي على ”أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل“، منوهًا إلى أن السعودية ”قادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربة الإرهاب على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية“.