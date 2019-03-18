بالفيديو.. الوليد بن طلال يكشف عن أسرار في علاقته بالملك سلمان

كشف الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال، مساء يوم الإثنين، عن أسرار علاقة وثيقة تجمعه بعمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعود لنحو نصف قرن.

وكان المليونير السعودي يتحدث في لقاء تلفزيوني بثته قناة ”روتانا خليجية“ المملوكة له، عندما قال إنه سيكشف سرًا في علاقته بعمه الملك الذي كان يرسل له ما يشبه الراتب الشهري في بدايات حياته التي بدأت في السعودية ثم في لبنان حيث يقيم أخوال الأمير الوليد، ثم خلال عودته إلى السعودية مجددًا.

وأوضح مالك شركة ”المملكة القابضة“ العملاقة، أن الملك سلمان ساعده في شراء أول منزل له في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تمر السنين، ويقف معه الملك مجددًا عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

وأشار الوليد إلى أن الملك سلمان هو من طالب المسؤولين عن منح الرخصة لبناء برج المملكة في مدينة الرياض، بعدم عرقلة الأمير الوليد، طالما أنه مستوفٍ للشروط النظامية، إذ لجأ الوليد لعمه يومها بعدما اعترضته ما أسماها ”البيروقراطية“.

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة

عمي ووالدي خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان كان ينفق عليّ، وساعدني في شراء بيتي بأمريكا، وكان صارما وحازما منذ البداية.. pic.twitter.com/JVyOuWRP02 — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

ويتصدر الوليد بن طلال قائمة الأثرياء العرب، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار أمريكي، في إصدار لمجلة فوربس العالمية 2017.

ويملك الأمير الوليد %95 من أسهم شركة المملكة القابضة التي لديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، وحصص في شركة ”آبل“ و“إي باي“ و ”تويتر“.

وقد تم توقيف الأمير الوليد في بلاده أواخر العام 2017 لفترة محدودة بتهم غسيل أموال وفساد شملت عشرات الوزراء والأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في أكبر حملة لمكافحة الفساد، قبل أن يتم إطلاق سراح الغالبية منهم بعد تبرئتهم أو موافقتهم على تسوية حكومية تنص على تنازلهم عن جزء من ثرواتهم لصالح صندوق حكومي.