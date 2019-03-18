الوليد بن طلال يعلّق على مقتل ”خاشقجي“ ويجيب على السؤال ”الأصعب“ حول طموحه السياسي (فيديو)

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، تعليقًا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إن ”ما حدث جريمة نكراء لا يقبلها دين ولا عقل، والحكومة شكلت لجنة لمعرفة من وراء القضية“.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الاثنين، على شاشة ”روتانا خليجية“، ببرنامج ”في الصورة“، إن خاشقجي ”صديق“، وأجرى معه مقابلة صحفية سابقًا، واستمرت علاقتهما، حيث عمل معه 5 سنوات.

#فيديو سمو الأمير #الوليد_بن_طلال:

خاشقجي كان صديقا عمل معي 5 سنوات، وما حدث له جريمة نكراء وكارثة يجب ألا تتكرر، والغرب اهتم بتسييس قضيته لهاذين السببين تحديدا..#الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/xxgaOxeNXf — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

وعن السؤال الأصعب حول طموحه السياسي قال الملياردير السعودية إنه ليس رجلًا سياسيًا، وأن رجل المال مع كل نهاية عام، لا يحاسب على ثروته، ولكن ثروة الرجل السياسي إذا ما زادت عن راتبه الشهري أو السنوي يعد ”فاسدًا“.

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة طموحي السياسي صفر، وهكذا أستطيع أن أثبت لكم ذلك.. pic.twitter.com/tjhaBHOqnl — في الصورة (@Fealsora) March 18, 2019

وأضاف الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، ، أنه طالب بمحاربة الفساد بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات، ضاربًا مثلًا بأحد الفاسدين.

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

لستُ فاسدًا، وليس كل من دخل الريتز فاسدًا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، وأعلنت من وسط الريتز دعم حملة مكافحة الفساد. pic.twitter.com/SP7WMLli9V — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وأشار إلى أن اسمه تواجد في ”الريترز“، وشاهد تواجد الكثيرين، في هذا الفندق“، واندهش، بسبب تواجد إبراهيم عساف، بينهم، وأوضح أنه دافع عنه بشراسة لأنه بريء والدليل أنه عاد كوزير للخارجية في المملكة، مؤكدًا أن مصلحة الدول العليا للمملكة فوق أي شخص.

ونفى الأمير كل ما قيل بشأن تعذيبه خلال احتجازه في ”الريتز“، لافتًا إلى أن كل ما قيل عارٍ تمامًا عن الصحة، وكل ما ذكر عن التعذيب ”كذب“، واصفًا المعاملة بأنها كانت ”فايف ستار“.

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

أنا مؤيد – بكل قوة – لحملة مكافحة الفساد التي قادها أخي الأمير #محمد_بن_سلمان، في عهد والدي #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/thJwLwzz2Q — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وتحدث عن برنامج حياته الخاصة في ”الريتز“، وأنه كان يستيقظ فجرًا، ويصلي الصلوات الخمس تبعًا لتوقيت مكة، وأنه يمشي 3 كيلو يوميًا في ”السويت“ الخاص به والذي تصل مساحته لـ250 متر طولي، ويلفه 4 مرات.

وعن طبيعة التسوية بينه وبين الدولة قال، إن سوء تفاهم حدث والسعودية في حرب حاليًا والتي وصفها بـ“الشرسة“، مؤكدًا أنه وقع ضحية ”نيران صديقة“، والمفاهمة التي تمت راضيًا عنها مع حكومته، رافضًا الحديث عن تفاصيل التسوية.

وقال إنه وصل إلى ”مفاهمة“، مع الملك سلمان، وأنه مثل ”والده“، وكذلك الأمير محمد بن سلمان، وأنه ”أخوه“، والحكومة السعودية، والمفاهمة مع الدولة تمت بالتراضي، وأنه يملك السيطرة الكاملة على ممتلكاته ولا يوجد أي قيود مالية عليه.

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال_في_الصورة

أصبحت أحد عمداء "الريتز"، واسمه أصبح مقترنا باسمي!

ودافعت عن #إبراهيم_العساف لأنني أوقن ببراءته وليس لأنه نسيبي. pic.twitter.com/J4T69r2B1g — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2019

وعن سلوكه المالي قال إنه لم يتغير استراتيجيًا، ولكن الطريقة التقنية تتغير، لافتًا إلى أنه يشارك في مشاريع مع الحكومة منها ”نيوم“، وأنه يدعم النهضة الاقتصادية التي بدأتها السعودية.

وأوضح أن علاقته بالملك سلمان، مثل علاقته بوالده، لافتًا إلى أن له مواقف كثيرة معه فقد كان له راتب شهري منه، في بدايته، وأنه ساعده في بناء منزله في أمريكا بولاية كاليفورنيا.