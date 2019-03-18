أسئلة محرجة للأمير الوليد بن طلال في ظهور تلفزيوني مرتقب ونادر له.. تعرّف عليها؟

استجاب عدد كبير من السعوديين، لدعوة الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بطرح أسئلتهم على الأمير ورجل الأعمال البارز، الوليد بن طلال، والذي سيحل ضيفًا مساء اليوم الإثنين، على برنامج حواريّ يقدمه المديفر في لقاء تلفزيوني نادر.

ودون أكثر من ألف مغردٍ في موقع ”تويتر“، أسئلتهم للأمير المليونير، قُبيل ظهوره في برنامج ”في الصورة“ على قناة ”روتانا خليجية“، وهي إحدى قنوات مجموعة ”روتانا“ المملوكة للأمير ذاته.

ولا يغيب الوليد بن طلال عن الإعلام، لكن ظهوره يكون قصيرًا، ويقتصر في الغالب على أحاديث اقتصادية؛ لكونه أحد أهم المستثمرين في المملكة والعالم، بينما سيكون ظهوره الليلة مغايرًا بالنظر لطبيعة البرنامج الذي يتناول مختلف جوانب حياة ضيوفه.

وتنوعت الأسئلة التي وجهت للأمير، فبعضها بقي في حدود عالم الاقتصاد والأعمال الذي يتقنه الأمير الوليد، لكن أسئلة أخرى تمحورت حول الحياة الشخصية للوليد، وبعضها عن حوادث سابقة عايشها، دون أن تغيب بعض الأسئلة المحرجة.

ومن غير الواضح كيف سيتعامل مقدم البرنامج الحواري، مع سيل الأسئلة التي انهالت عليه، وما إذا كان قد ترك حيزًا كبيرًا من برنامجه لتلك الأسئلة، مقابل أسئلته التي سيوجهها هو للأمير الذي يتسم بسلاسة الحديث وسرعته.

واختار مغرد يدعى فهد الغامدي، سؤالًا قصيرًا للأمير عن مصدر ثروته، وكتب قائلًا ”من أين لك هذا ..؟“

واختار مغرد آخر يدعى ”نايف“، سؤالًا ذا طابع رياضي للأمير قال فيه ”هل الوليد بن طلال يفكر بشراء واستثمار نادي الهلال إذا بدت الخصخصة أم لا؟ لأن هناك كثيرًا من المستثمرين يفكرون بشراء نادي الهلال وشكرًا“.

وفي شق الأسئلة المحرجة، قال المغرد ناجي بن مساعد، في سؤاله للأمير الوليد ”‏ما الفكرة التي كان يريد توصيلها بتصوير جموع المواطنين بمخيمه، وهم يتسولونه بطريقة مهينة أمام كاميرات قناة عالمية يراها الخارج والداخل!“.

وكان الأمير الوليد بالفعل يوثق خروجه للتخييم في البر، بينما يتوافد عليه المحتاجون من رجال ونساء، ليشرحوا له حالتهم المادية، ويقوم هو بتلبية الكثير منها، كما يظهر في مقاطع فيديو جلبت له انتقادات.

وسأل مغرد يدعى ”محمد العيد“ الأمير الوليد عن حقيقة صلاته 1530 ركعة في ليلة واحدة، وهي قصة تم تداولها قبل سنوات في مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستناد لصورة قصاصة من صحيفة ورقية كُتب فيها أن الأمير أدى كل تلك الركعات من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة من صباح اليوم التالي، دون أن يصافح أحدًا أو يشرب ماء، أو يتناول أي طعام“

واختار مغردون كثر المحور الاقتصادي وعالم الثروة والمال والأعمال، وبينهم عمار العاصي ومغرد يدعى ”مقبل“، إذ سألا الأمير الوليد عن كيفية صناعة الثروة وأهم خطواتها.

وفي السياق ذاته، سأل المغرد عادل باهميم، الأمير الوليد سؤالًا عن الاستثمار قال فيه ”ايش أفضل استثمار له إلى الآن ؟ وين يبي يوصل وش الهدف الأسمى له ؟ ماهي أفضل منطقة بالمملكة خصوبة للاستثمار بعيد المدى ؟ ليش ما يسوي مسرعة أعمال تقنية منافسة عالميا ؟؟ وشكرا“.

وحضرت طلبات الحصول على المال بكثرة قبيل بث اللقاء، وهو أمر معتاد مع كل ظهور للأمير الثري، فيما طلب أحد المغردين من منطقة تبوك، ويدعى ”إبراهيم النجار“، أن يسمح له الأمير الوليد بالتقاط صورة سيلفي معه وفي مكتبه، بدلًا من توجيه سؤال.

وسأل المغرد هاني المطرفي، الأمير الوليد عن وفاة والده مؤخرًا، وقال في سؤاله ”أيها الأمير الوليد بن طلال .. هل وفاة والدك رحمة الله عليه .. إعادة لك ترتيب حساباتك في الحياة ؟؟“.

واختار عبدالرحمن الغفاري أن يسأل الأمير الوليد عن المناصب الحكومية، وقال ”‏هل يطمح صاحب السمو لمنصب حكومي، وإذا كان الجواب نعم ماهو المنصب؟“.

وبعيدًا عن الأسئلة، اختار الرسام السعودي عبدالله رسم الأمير الوليد والإعلامي المديفر، كتفاعل منه مع البرنامج، وكتب معلقًا ”قله في رسام سعودي في جدة يقلك تشتريها ؟ منتظرين الحلقة“.

وقال المغرد منير بن عيد الشمري في سؤاله ”كلنا نعرف انه تبرع لضحايا 11 سبتمبر ،،، هل سيتبرع لشهداء نيوزلندا ؟“

وأمام سيل الأسئلة على البرنامج، دعا مغرد يدعى عمر، الإعلامي المديفر أن يترك للأمير الوليد اختيار الأسئلة بنفسه.

ويتصدر الوليد بن طلال قائمة الأثرياء العرب، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار أمريكي، في إصدار لمجلة فوربس العالمية 2017.

ويملك الأمير الوليد 95 % من أسهم شركة المملكة القابضة التي لديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، وحصص في شركة ”آبل“ و“إي باي“ و ”تويتر“.

وقد تم توقيف الأمير الوليد في بلاده أواخر العام 2017 لفترة محدودة بتهم غسيل أموال وفساد شملت عشرات الوزراء والأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في أكبر حملة لمكافحة الفساد، وقد تم إطلاق سراح الغالبية منهم بعد تبرئتهم، أو موافقتهم على تسوية حكومية تنص على تنازلهم عن جزءٍ من ثرواتهم لصالح صندوق حكومي.