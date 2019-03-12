كاتب سعودي يواجه سيلًا من الانتقادات بعد معارضته إعفاء الجنود من سداد قروضهم (صور)

واجه الكاتب السعودي غسان بادكوك، سيلًا من الانتقادات، ودعوات من قبل البعض للمساءلة القانونية، بعدما عارض مقترحًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لإعفاء الجنود السعوديين في القوات المسلحة بشتى صنوفها من القروض الشخصية المترتبة عليهم.

وكان بادكوك، وهو كاتب مقال سابق لدى صحيفة ”عكاظ“، قال في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“مع كامل التقدير والاحترام لجهود، وتضحيات، وبسالة، إخواننا وأبنائنا العسكريين والمدنيين المرابطين على كافة ثغورنا، إلا أنني أعتقد أن مطلب إسقاط ديونهم غير موضوعي، هم مثل غيرهم ممن يخدمون الوطن، ويتقاضون أجرًا مقابل عملهم، والتحقوا بأعمالهم برغبتهم، فلماذا نميزهم دون غيرهم من الموظفين؟“.

وجرّت تلك التغريدة على الكاتب بادكوك، وهو عضو لجنة العلاقات العامة في غرفة جدة، انتقادات حادة ومستمرة منذ نحو 3 أيام، شارك فيها كتَّاب، وأمراء، ومسؤولون، إلى جانب عدد كبير من المدونين السعوديين.

ورغم قيام ”بادكوك“ بحذف التغريدة المثيرة للجدل، ونشره توضيحات وردودًا دافع فيها عن نفسه، وأكد على موقف يؤيد دعم العسكريين ماديًا بطرق مختلفة، إلا أن كل ذلك لم يُوقف الانتقادات ضده، مع تمسك البعض بضرورة محاسبته على موقفه.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، في ردّه على تغريدة بادكوك:“#غسان_بادكوك (رُبَّ كلمة قالت لصاحبها دعني)، في كل دول العالم العسكريون لهم معاملة خاصة، ومميزات كثيرة، مثل الخصومات، والأولوية في الصفوف، والبنوك، والخدمات العامة والخاصة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء الآن، ورأيناها من خلاص #قرض_حسن وغيره كثير قادم لاستحقاقهم التام لذلك، تجب محاسبته“.

#غسان_بادكوك (رُب كلمة قالت لصاحبها دعني)

في كل دول العالم العسكريين لهم معاملة خاصة ومميزات كثيرة مثل الخصومات والأولوية في الصفوف والبنوك والخدمات العامه والخاصة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء الان ورأيناها من خلاص #قرض_حسن وغيره كثير قادم لأستحقاقهم التام لذلك.

يجب محاسبته. pic.twitter.com/yu3JERtzqY — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) March 11, 2019

وردت الكاتبة منيرة المشخص، على مواطنها بادكوك:“نقبّل جباه جنودنا المرابطين بكل فخر، وندعو لهم في ظهر الغيب، وندوس على جبهة هذا الفار بادكوك، ونقول أنت قدوة لهم جميعًا، وإن شاء الله أنت ومن معك سيأتي حسابكم من الحكومة لتكونوا عظة وعِبرة لغيركم يا ناكري المعروف“.

نقبل جباه جنودناالمرابطين بكل فخر و ندعو لهم في ظهر الغيب وندوس على جبهة هذا الفار بادكوك ونقول انت فدوة لهم جميعا وإن شاء الله انك ومن معك سيأتي حسابكم من الحكومة لتكونوا عظة وعبرة لغيركم يا ناكرين المعروف pic.twitter.com/VYTtjraCbp — منيرة المشخص (@see_moone) March 11, 2019

ودعا الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، الكاتب ”بادكوك“ للقتال مع الجنود كي يعرف جهودهم المبذولة على حدّ وصفه، حيث قال:“‏ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة قدّروا تضحيات المرابطين على الحد الجنوبي ودعموهم، وأكرموا أُسرهم لأنهم فخر لنا، وتضحياتهم هي من جعلت (بادكوك ) ينام قرير العين، وأطلقت الكثير من المبادرات تقديرًا لجهودهم.. أدعو هنا بادكوك للمشاركة في القتال في الحديدة ليعرف جهودهم المبذولة“.

ولاة الامر في هذه البلاد المباركة قدروا تضحيات المرابطين في الحد الجنوبي و دعموهم، و أكرموا أسرهم لأنهم فخر لنا، و تضحياتهم هي من جعلت( بادكوك ) ينام قرير العين!

و أطلقت الكثير من المبادرات تقديرا لجهودهم..

أدعو هنا @gbadkook للمشاركة في القتال في الحديدة ليعرف جهودهم المبذولة! pic.twitter.com/nymthBhRhD — عبدالعزيز بن فهد آل سعود ???????? (@afalsaud) March 11, 2019

وفي أحد ردوده على الانتقادات ضده، قال بادكوك:“حتى لو سلّمنا بمطلب إسقاط ديون المرابطين على ثغورنا، فإن هناك إشكالية كبرى، وعدم عدالة بينهم في التنفيذ للأسباب التالية: 1- من ليس عليه دَين سيشعر بالغبن لأنه لم يقترض 2- مبالغ الديون ليست متساوية، فهل يتم سداد مليون عن شخص، و10 آلاف عن آخر؟! 3- من الذي سيتحمّل الديون، البنوك، أم الدولة؟“.

وردّت عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتورة غادة غنيم آل غنيم، على تغريدة مواطنها تلك بالقول:“من ليس عليه دَين، ومن عليه دَين لن يشعر بالغبن، لأن هناك رجالًا شجعانًا مرابطين للحفاظ على أمنهم (هم جنودنا البواسل)، لحظات الأمان التي تشعر ونشعر بها نحن المدنيين تساوي أكثر بكثير من سداد ديونهم، ليتك استعملت حروفك لشكرهم، ورفع معنوياتهم“.

من ليس عليه دين ومن عليه دين لن يشعر بالغبن لأن هناك رجال شجعان مرابطين للحفاظ على أمنهم (هم جنودنا البواسل)

لحظات الأمان التي تشعر ونشعر بها نحن المدنيين تساوي أكثر بكثير من سداد ديونهم

ليتك استعملت حروفك لشكرهم و رفع معنوياتهم — غاده غنيم آل غنيم (@GhadahAlghunaim) March 10, 2019

وقال ”بادكوك“ في سلسلة ردود دفاعًا عن موقفه:“إلحاقًا لرأيي عن إسقاط القروض عن جنودنا البواسل المرابطين، أود الإعراب عن تأييدي لـتقديم مكافآت (دورية) سخية لهم، ورفع رواتبهم، واحتساب البدلات في معاشاتهم التقاعدية، واستمرار منحهم العلاوات السنوية بعد تقاعدهم، مع ترقيتهم للرتب الأعلى، ومنحهم الأولوية في برامج الإسكان..“.

١-إلحاقا لرأيي عن إسقاط القروض عن جنودنا البواسل المرابطين، أود الإعراب عن تأييدي لما يلي: أ-تقديم مكافأت(دورية)سخية لهم.

ب-رفع رواتبهم

ج-إحتساب البدلات في معاشاتهم التقاعدية

د-إستمرار منحهم العلاوات السنوية بعد تقاعدهم؛ مع ترقيتهم للرتب الأعلى

هـ-منحهم الأولوية في برامج الإسكان — غسان بادكوك (@gbadkook) March 11, 2019

٢-ما أردت توضيحه هو أن هناك مبادرات مختلفة يمكن من خلالها أن ندعم حماة الوطن من جنودنا البواسل، الذين يضحون بأرواحهم، ويبتعدون عن أسرهم، وأحبائهم لفترات طويلة، لكي ننعم بالأمن والأمان. وعليه ،فإن هدفي كان فتح حوار بنّاء حول أفضل السبل التي يمكن لنا كمجتمع أن نعرب عن تقديرنا لهم. — غسان بادكوك (@gbadkook) March 11, 2019

٣-وليس التقليل من جهودهم ودورهم في ردع المعتدين. وأؤكد أنه مما يُشرّفني أن أكون جندياً يذود عن الوطن بروحه وبكل ما يملك؛ في أي ثغر من بلادنا الغالية، وأن هناك بالفعل العديد من أفراد أسرتي وأصهاري وأصدقائي الذين يعملون في مختلف أفرع قواتنا المسلحة، وكان منهم المرحومان خالي وأخي.. — غسان بادكوك (@gbadkook) March 11, 2019

٤-ختاما، أكرر تقديري لجميع رجال أمننا على إختلاف مواقع أعمالهم أو تخصصاتهم، وأن تغريدتي أستهدفت طرح بدائل عديدة لدعم جنودنا المرابطين، بشكل (مستدام)،وليس آنيا فقط،كإسقاط القروض. ولايفوتني أن أقترح في النهاية أن يتم تخصيص يوم سنوي لتكريم جنودنا الأبطال وأُسر الشهداء والجرحى منهم. — غسان بادكوك (@gbadkook) March 11, 2019

ولم تُوقف تلك الردود من قِبل ”بادكوك“ للدفاع عن نفسه، الانتقادات ضده، حيث شارك عدد كبير من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في انتقاد موقفه الأول من إسقاط القروض عن العسكريين، وهو مقترح يتكرر على الدوام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حبيبنا غسان بادكوك تعرض لنقد شديد ولاذع بسبب رأي قد لا يتفق معه عليه الكثيرون.واستغل البعض الوضع للتمادي في السب والتعنيف لمواقف سابقة. وكل ما قيل بحقه،صح أم خطأ، ليس له معنى.فليسمح لي أخونا غسان باقتراح قد يحل الإشكال،يجند لمدة سنتين في الجبهة الجنوبية ونشوف ماذا يكتب بعدها. — عثمان الخويطر (@OHK66) March 12, 2019

ولاة أمرنا حفظهم الله- هم قدوتنا ونحن معهم نفخر ونعتز ونقدر بسالة وتضحيات أبطالنا المرابطون؛ ولا نقبل بمثل هذه الإسقاطات لجنود الحرمين ممن ضحوا بالغالي والنفيس لأجل الوطن ومقدساته..

سود الله وجهك يا #غسان_بادكوك وكلنا ثقة بإن تُحاسَب على تغريدتك !!

– pic.twitter.com/NsGWvg73y7 — خلف الدوسري (@kalafaldossry) March 11, 2019