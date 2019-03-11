نعي مؤثر للأمير الشاب فيصل بن بدر بن فهد بعد وفاة مفاجئة (صور)‎

نعي مؤثر للأمير الشاب فيصل بن بدر بن فهد بعد وفاة مفاجئة (صور)‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

شارك عدد كبير من السعوديين، مساء يوم الاثنين، في نعي الأمير الشاب، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، الذي توفي بشكل مفاجئ شكل صدمة لأقاربه وأصدقائه وجمهور كرة القدم الكبير الذي يعرف الراحل من خلال علاقته بنادي النصر.

والاسم الكامل للأمير الراحل هو فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

والحياة الشخصية للأمير الراحل بعيدة عن الأضواء، ويعرف منها زواجه قبل نحو عام من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير في حفل عائلي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة والأصدقاء.

كما روى بعض أقارب الراحل وأصدقائه، بعضًا من صفاته الشخصية، وبينها طيبته وتواضعه وابتسامته الدائمة على حد وصفهم.

والأمير فيصل عضو شرف في نادي النصر السعودي، وقد كان حاضرًا لمباراة النصر والاتفاق قبل يومين وفقًا لكثر من مشجعي الفريق ”العالمي“.

وآخر ما كتبه الأمير الراحل، عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“، هو تغريدة عن فوز فريقه يوم الجمعة الماضية قال فيها ”الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاءالله“.

وتقدم عشاق النصر السعودي، قائمة المعزين في وفاة عضو شرف ناديهم، فيما شارك عدد كبير من مشجعي باقي الأندية، لاسيما فريق الأهلي، حيث شغل والد الراحل، الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، سابقاً، منصب عضو شرف ورئيس النادي الأهلي.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير فيصل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحاً أن الصلاة على جثمانه ستكون بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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