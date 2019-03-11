نعي مؤثر للأمير الشاب فيصل بن بدر بن فهد بعد وفاة مفاجئة (صور)‎

شارك عدد كبير من السعوديين، مساء يوم الاثنين، في نعي الأمير الشاب، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، الذي توفي بشكل مفاجئ شكل صدمة لأقاربه وأصدقائه وجمهور كرة القدم الكبير الذي يعرف الراحل من خلال علاقته بنادي النصر.

والاسم الكامل للأمير الراحل هو فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

والحياة الشخصية للأمير الراحل بعيدة عن الأضواء، ويعرف منها زواجه قبل نحو عام من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير في حفل عائلي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة والأصدقاء.

كما روى بعض أقارب الراحل وأصدقائه، بعضًا من صفاته الشخصية، وبينها طيبته وتواضعه وابتسامته الدائمة على حد وصفهم.

#وفاة_الأمير_فيصل_بن_بدر_بن_فهد

رحم الله هذا الأمير الخلوق والإنسان وثبته

كان طيبا ومتواضعا وكالنسمة وبسمته لاتغادر محياه ،، وعزائي لوالده وأسرته ومحبيه .. — عبدالرحمن الزهراني (@abotalal323) March 11, 2019

والأمير فيصل عضو شرف في نادي النصر السعودي، وقد كان حاضرًا لمباراة النصر والاتفاق قبل يومين وفقًا لكثر من مشجعي الفريق ”العالمي“.

وآخر ما كتبه الأمير الراحل، عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“، هو تغريدة عن فوز فريقه يوم الجمعة الماضية قال فيها ”الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي إن شاءالله“.

الحمدالله على الفوز المهم وعقبال الجاي ان شاءالله ???????????????? — فيصل بن بدر (@FaisalBF_AlSaud) March 8, 2019

وتقدم عشاق النصر السعودي، قائمة المعزين في وفاة عضو شرف ناديهم، فيما شارك عدد كبير من مشجعي باقي الأندية، لاسيما فريق الأهلي، حيث شغل والد الراحل، الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، سابقاً، منصب عضو شرف ورئيس النادي الأهلي.

اللهم اغفر لعبدك الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود وتقبله واسكنه فسيح جناتك.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/ozxPKCDyAF — سعود آل سويلم (@SSuwailm) March 11, 2019

رئيس النادي الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم يقدم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين في وفاة عضو شرف نادي النصر الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد آل سعود تغمده الله بواسع رحمته pic.twitter.com/hkYR8Rnba3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 11, 2019

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير فيصل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحاً أن الصلاة على جثمانه ستكون بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم فُجِعْت بخبر وفاة الأخ والصديق

الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

عضو شرف نادي النصر

ونجل عضو شرف ورئيس النادي الأهلي

سابقا الأمير بدر بن فهد آل سعود رحمك الله أخي فيصل وأسكنك فسيح جناته

لم أرى منك طيلة معرفتي بك إلا كل علم خير وطيب — أحمد المعلم – Ahmed Almualim (@a_almualim) March 11, 2019