الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد

الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية "واس".