الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد

أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.
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الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية "واس". . . #إرم_نيوز #السعودية #الديوان_الملكي #الأمير_فيصل #لايك #تفاعل #أخبار #منوعات #وفاة #رحيل #KSA #saudiarabia #saudi #news #photo #new#الرياض #آل_سعود
وقال الديوان الملكي: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 7 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.