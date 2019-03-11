بعد أيام من زيارته باكستان.. الجبير يلتقي رئيس وزراء الهند

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الإثنين، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في إطار زيارة إلى نيودلهي، تأتي بعد أيام من أخرى مماثلة إلى باكستان.

#نيودلهي | رئيس وزراء جمهورية #الهند ناريندرا مودي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير pic.twitter.com/vy1ph70w3T — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 11, 2019

وأوضحت الخارجية السعودية، عبر ”تويتر“، أن الجبير التقى مودي، ووزيرة الخارجية،⁩ سوشما سواراج، دون تفاصيل إضافية بشأن مباحثات الطرفين أو مدة الزيارة.

#نيودلهي | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير يلتقي وزيرة خارجية جمهورية #الهند⁩ سوشما سواراج pic.twitter.com/driYrRT3Lp — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 11, 2019

وأمس الأحد، ذكرت وكالة ”يونايتد نيوز أوف إنديا“ الهندية، أن عادل الجبير سيصل الهند، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية.

وأضافت نقلًا عن مصادر رسمية، أن الجبير خلال زيارته سيعقد محادثات مع سواراج، تتناول القضايا الثنائية والإقليمية.

بدورها ذكرت صحيفة ”بيزنس ستاندرد“ المحلية، أن زيارة الجبير ستستغرق 4 ساعات ونصف الساعة.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أجرى الجبير زيارة إلى باكستان، بعد نحو 10 أيام على جولة آسيوية لولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، شملت إسلام آباد ونيودلهي.