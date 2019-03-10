الكشف عن تفاصيل حول هوية المواطن السعودي المتوفى بتحطم الطائرة الإثيوبية

كشف السفير السعودي في إثيوبيا عبدالله العرجاني، يوم الأحد، هوية المواطن السعودي المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقال العرجاني إن المواطن السعودي ”يعمل في قطاع الاستقدام، وكان متجهًا إلى نيروبي“، وفق ما ذكرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وأضاف أن ”ذوي المتوفى تواصلوا مع السفارة السعودية في أديس أبابا، ونعمل مع الجهات المختصة لتحديد جثة المتوفى السعودي“.

وأدى تحطم الطائرة الإثيوبية، إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصًا.

وأعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، يوم الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة، على متنها 149 راكبًا، وطاقم مكون من 8 أفراد، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.