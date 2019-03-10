بينهم عرب.. الكشف عن جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

كشفت وسائل إعلام إثيوبية اليوم الأحد، عن جنسية ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت بعد 6 دقائق من إقلاعها وعلى متنها 157 راكبًا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام، أن من كان على متن الطائرة هم: 32 كينيًّا، و9 إثيوبيين، و6 مصريين، ومغربيان اثنان، ويمني، وسوداني.

وأعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة، على متنها 149 راكبًا، وطاقم مكون من 8 أفراد، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الشركة نشرت عقب الحادثة صورة أولى عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، مع بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث مرفقة بالصورة.