بينهم عرب.. الكشف عن جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

كشفت وسائل إعلام إثيوبية اليوم الأحد، عن جنسية ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت بعد 6 دقائق من إقلاعها وعلى متنها 157 راكبًا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام، أن من كان على متن الطائرة هم: 32 كينيًّا، و9 إثيوبيين، و6 مصريين، ومغربيان اثنان، ويمني، وسوداني.

وأعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة، على متنها 149 راكبًا، وطاقم مكون من 8 أفراد، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الشركة نشرت عقب الحادثة صورة أولى عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، مع بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث مرفقة بالصورة.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019