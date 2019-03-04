الفنانة السعودية ريم عبد الله ترد على اتهامها بقطع الأرزاق (فيديو)

اضطرت الفنانة السعودية ريم عبدالله، للخروج والرد على ما يتم تداوله بشأن هاشتاغ ”قطاعة أرزاق“، عقب تسريب محادثة منسوبة إليها مع أحد المنتجين تطالبه فيها بألا يشرك إحدى الفنانات الصاعدات في عمل فني بدافع الغيرة.

وأكدت عبدالله في مداخلة لها مع الإعلامي علي العلياني ببرنامج ”معالي المواطن“ اليوم الأحد، ردًا على وسم ”ريم عبدالله قطاعة الأرزاق“، إن ما جرى تداوله غير صحيح، وأنها منشغلة حاليًا ببرنامج ”المنكوس“ وتكملة مسلسل ”العاصوف“، مشيرة إلى أنها تجمعها بكل الفنانات علاقة عمل وكل خير.

وأوضحت الفنانة أن هذه تدخل في إطار الشائعات التي تلاحق الفناين، مضيفة: ”الله يكون في عون هذا الوسط“.

بعد التفاعل الكبير في #ريم_عبدالله_قطاعه_الارزاق .. ريم عبد الله تتحدث لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/ZEEbYZciaA — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 3, 2019

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رسالة ”واتس آب“ منسوبة لـ“ريم عبدالله“ تطالب فيها مدير إنتاج بعدم إشراك فنانة تُدعى ”نرمين“ في أحد أجزاء عمل فني حتى لا تخطف منها الأضواء.

ودشن النشطاء هاشتاغ أطلقوا عليه ”#ريم_عبدالله_قطاعة_الأرزاق“، وهاجموا فيه الفنانة ظنًا منهم أنها فعلت ذلك، إذ قال حساب يحمل اسم ”نانو“: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول يقطع الأرزاق والله سيجعل مما شعرت نصيب“، وأضاف آخر يدعى بتال: ”الوسط الفني يحتضر“.

ريم عبد الله ممثلة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل ”طاش ما طاش“ بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2007.

وواصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلًا من بينها المسلسل الشهير ”العاصوف“ الذي تكمل أجزاءه هذه الأيام.