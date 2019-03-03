السعودية تُصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب

صادق مجلس الوزراء في السعودية، على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية، وفقًا لما ذكرتهُ وسائل إعلام محلية.

وكانت التأشيرات في المملكة، التي تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها وانفتاح مجتمعها، تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.

وقالت المصادر، إن ”السفارات والقنصليات السعودية ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب“.

وتقول الحكومة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار في عام 2015.

وفي إطار برنامج الأمير محمد بن سلمان، أنهت المملكة حظرًا على دور السينما، كان قد استمر قرابة 40 عامًا، وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما فيها عروض لبعض نجوم البوب الغربيين، ونظمت فعاليات رياضية دولية.

واستغل بعض الغربيين فرصة نادرة لزيارة السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين جرى تطبيق نظام التأشيرات الجديد بشكل تجريبي، وفق وكالة رويترز.