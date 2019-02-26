إعادة مراهق سعودي فر إلى تايلاند بمفرده

أعادت السلطات التايلاندية فتى سعوديًا إلى والده، وذلك بعد دخوله تايلاند دون وجود ولي أمر معه أو أي من أقربائه.

ووصل الفتى البالغ من العمر 14 عامًا إلى تايلاند بمفرده، واعتبرته السلطات الأمنية ”طفلاً“، لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول بمفرده، وقامت بإعادته.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، تمكن المراهق السعودي، ويدرس في الثاني المتوسط، من الوصول إلى جواز سفره، ونجح في عمل تفويض يسمح له بالسفر عبر تطبيق ”أبشر“ الخاص بوالده بعد معرفته الأرقام السرية.

وغادر الفتى الهارب عبر مطار جازان إلى جدة، ومنها إلى خارج السعودية، فيما سافر والد الطفل عقب معرفته بسفر ابنه، وتسلمه من قبل السلطات التايلاندية، وعاد به إلى السعودية.