الملك سلمان يلتقي أمير الكويت ومستشارة ألمانيا بشرم الشيخ (فيديو وصور)

تتواصل لقاءات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع كبار القادة والمسؤولين المشاركين في القمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، حيث التقى اليوم الإثنين، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومستشارة ألمانيا الاتحادية آنغيلا ميركل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، تباحث الملك سلمان، مع أمير دولة الكويت، حول العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وفي لقاء منفصل، بمقر انعقاد القمة التي تنطلق لأول مرة بين دول عربية وأوروبية، بحث العاهل السعودي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعزيز العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وتشارك في هذه القمة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، والتي بدأت أعمالها يوم أمس الأحد، نحو 50 دولة عربية وأوروبية.