بالفيديو.. العاهل البحريني يفاجئ الملك سلمان بمصافحة خاصة

فاجأ العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمصافحة خاصة كسر فيها البروتوكولات الدبلوماسية.
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موقف من ملك البحرين يُبهر السعوديين، أثناء القمة العربية الأوروبية في مصر. #إرم_نيوز #السعودية #البحرين #الملك_سلمان #تفاعل #الملك_حمد_بن_عيسى #المنامة #الرياض #العلاقات_السعودية_البحرينية #مؤتمر #قمة #القمة_العربية_الأوروبية #مصر #شرم_الشيخ #علاقات_دولية #لايك #لايكات #أخبار #منوعات
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة نحو 50 دولة عربية وأوروبية.
وكان العاهل السعودي يقرأ في ورقة بيده قبيل إلقائه كلمة المملكة في القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في مصر، عندما مر من خلفه الملك عيسى ليقوم بتغيير وجهته بشكل سريع وينحني تجاه الملك سلمان ويقبله من رأسه.
ولم يعرف الملك سلمان في البداية من هو صاحب المبادرة، قبل أن يلتفت ويحاول الوقوف لتحية الملك البحريني الذي رفض بدوره أن يقف العاهل السعودي، مكتفيًا بمصافحته مجددًا ومغادرة المكان.
ويرتبط قادة البلدين الخليجيين بتحالف وثيق وقديم، وكسر البروتوكولات الدبلوماسية أمر شائع لدى قادة الرياض والمنامة، ويحرص العاهل البحريني دائمًا على مراعاة فارق السن بينه وبين الملك سلمان في لقاءاتهما.
سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يترأس وفد #المملكة_العربية_السعودية في أعمال #القمة_العربية_الأوروبية الأولى في #شرم_الشيخ#الملك_سلمان_في_القمة_العربية pic.twitter.com/PHKJ334I5F
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 24, 2019