بالفيديو.. العاهل البحريني يفاجئ الملك سلمان بمصافحة خاصة

فاجأ العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمصافحة خاصة كسر فيها البروتوكولات الدبلوماسية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة نحو 50 دولة عربية وأوروبية.

وكان العاهل السعودي يقرأ في ورقة بيده قبيل إلقائه كلمة المملكة في القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في مصر، عندما مر من خلفه الملك عيسى ليقوم بتغيير وجهته بشكل سريع وينحني تجاه الملك سلمان ويقبله من رأسه.

ولم يعرف الملك سلمان في البداية من هو صاحب المبادرة، قبل أن يلتفت ويحاول الوقوف لتحية الملك البحريني الذي رفض بدوره أن يقف العاهل السعودي، مكتفيًا بمصافحته مجددًا ومغادرة المكان.

ويرتبط قادة البلدين الخليجيين بتحالف وثيق وقديم، وكسر البروتوكولات الدبلوماسية أمر شائع لدى قادة الرياض والمنامة، ويحرص العاهل البحريني دائمًا على مراعاة فارق السن بينه وبين الملك سلمان في لقاءاتهما.