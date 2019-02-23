القاهرة تؤكد أهمية التنسيق مع الرياض في القضايا الإقليمية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، أهمية استمرار التنسيق على أعلى مستوى مع السعودية في القضايا الإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق مصر)، قبل ساعات من انطلاق أول قمة عربية أوروبية بمشاركة 49 دولة.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) بأن السيسي خلال اللقاء، ”أكد أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن القضايا الإقليمية على أعلى مستوى“.

وأضاف أن هذا الأمر ”يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات (لم يذكرها) التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن“.

من جانبه، أكد الملك سلمان أن ”زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين (..) ودعمًا للتعاون الثنائي“، حسب ”أ ش أ“

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانًا أشار إلى أن السيسي والملك سلمان عقدا جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين في شرم الشيخ.

وأكد الجانبان ”أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن“.

وناقش الجانبان ”آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها“.

واستعرض الجانبان ”مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها“.

وتعد هذه أول زيارة خارجية للملك سلمان، منذ زيارته روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017؛ حيث يترأس وفد بلاده بالقمة العربية الأوروبية.